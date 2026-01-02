Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Αναφορές για εγκλωβισμένους
Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής 2/1 σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο διαμέρισμα στην οδό Μάρνη, με 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για άτομα που είναι σε μπαλκόνια της πολυκατοικίας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ