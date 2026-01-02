Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Αναφορές για εγκλωβισμένους
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής 2/1 σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο διαμέρισμα στην οδό Μάρνη, με 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για άτομα που είναι σε μπαλκόνια της πολυκατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ