Άστρος Κυνουρίας: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό άνδρα του Λιμενικού – Γιατί βρέθηκε στο σημείο εν μέσω κακοκαιρίας

Τραγική κατάληξη είχε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το Άστρος Κυνουρίας, καθώς ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, όταν παρασύρθηκε από τεράστια κύματα στο λιμάνι της περιοχής. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Αραχωβίτη, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα και υπέστη θανάσιμα τραύματα. Η διοικήτρια του Τμήματος, Κατερίνα Βούλγαρη, έπεσε επίσης στη θάλασσα, ωστόσο κατάφερε να βγει στη στεριά, τραυματισμένη.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 9 έως 10 μποφόρ και κύματα που ξεπερνούσαν τα πέντε μέτρα. Οι δύο λιμενικοί πραγματοποιούσαν πεζή περιπολία στο λιμάνι, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών και την προστασία πολιτών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχαν προηγουμένως μεταβεί στο σημείο πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών, είτε για να καταγράψουν την κακοκαιρία είτε για να ασφαλίσουν τα σκάφη τους. Οι λιμενικοί απομάκρυναν τον κόσμο από την περιοχή, κρίνοντάς τη εξαιρετικά επικίνδυνη, και στη συνέχεια παρέμειναν οι ίδιοι για να συνδράμουν στην ασφάλιση των σκαφών.

Λίγα λεπτά αργότερα, μεγάλο κύμα υπερπήδησε τον κυματοθραύστη και τους παρέσυρε στη θάλασσα. Ο 53χρονος λιμενικός τραυματίστηκε σοβαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στον αυχένα, πιθανότατα έπειτα από πρόσκρουση σε σκάφος ή σταθερό σημείο του λιμανιού, χάνοντας άμεσα τις αισθήσεις του. Η διοικήτρια του Τμήματος, αν και τραυματισμένη, κατάφερε να σωθεί.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο 53χρονος κατέληξε. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, ένα παιδί 9 ετών, καθώς και τους γονείς και τα αδέλφια του.

Η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

Τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό συμβάν εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, πλοίαρχος Γιώργος Βάλλης, ο οποίος απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και ευχές για ταχεία ανάρρωση στην τραυματισμένη διοικήτρια, υπογραμμίζοντας ότι εκτελούσε το καθήκον της «με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπό ακραίες συνθήκες».

Το Άστρος Κυνουρίας θρηνεί την απώλεια ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας. Η κηδεία του Ανδρέα Αραχωβίτη θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 π.μ.