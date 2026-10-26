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Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο – Φορτηγό έπεσε στα κιγκλιδώματα και ΙΧ έριξε κολώνα φωτισμού

Τροχαίο και στην Αθηνών - Κορίνθου

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο – Φορτηγό έπεσε στα κιγκλιδώματα και ΙΧ έριξε κολώνα φωτισμού
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:31

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός μετά από τροχαίο ατύχημα κοντά στην περιοχή Τρεις Γέφυρες, όταν ένα αγροτικό εξετράπη της πορείας, του, προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα, με αποτέλεσμα για πολλή ώρα μόνο μία λωρίδα να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο.

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Στη συνέχεια ένα μπλε ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να πέσει κολώνα φωτισμού στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του DEBATER το ΙΧ είναι ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα. Η κολώνα έπεσε πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Λαμία και να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

τροχαίο

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

Φωτογραφία

Σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Εκεί σημειώθηκε σύγκρουση δύο οχημάτων, ενός ΙΧ φορτηγού και ενός επιβατικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσχέρειες στην κυκλοφορία.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης από πολύ νωρίς και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές, εντοπίζονται τροχαία που προκαλούν ουρές.

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Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

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