ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Οδηγός απορριμματοφόρου δέχθηκε επίθεση – Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της επίθεσης

Ασπρόπυργος: Οδηγός απορριμματοφόρου δέχθηκε επίθεση – Νοσηλεύεται στο Θριάσιο
DEBATER NEWSROOM

Σε οδηγό απορριμματοφόρου επιτέθηκε μία ομάδα ατόμων στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Παρασκευής (22/08).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι δράστες με το όχημα τους έκλεισαν το απορριμματοφόρο στην περιοχή της Γκοριτσάς. Έπειτα, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής επιτέθηκαν στον οδηγό, τον οποίο έχουν τραυματίσει σοβαρά.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Κατά την επίθεση, τα νεαρά άτομα τραυμάτισαν ελαφρά και τους δύο υπαλλήλους που εργάζονταν με το απορριμματοφόρο εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Προανάκριση έχει ξεκινήσει το τμήμα δημόσιας ασφαλείας τη υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής.

