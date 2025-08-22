Σοβαρό επεισόδιο στη Φθιώτιδα: Αδελφός πυροβόλησε αδελφό – Τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα

Ένα αιματηρό περιστατικό μεταξύ δύο αδελφών εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/08) σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας, στον Δήμο Μακρακώμης στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport, τον μικρότερο αδελφό του πυροβόλησε ο 60χρονος αδελφός. Ο νεότερος άνδρας πρόλαβε να τρέξει μακριά, ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν. Επίσης τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και δύο άνδρες που βρισκόντουσαν κοντά στο σπίτι για εργασίες.

Στην αρχή οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, όπου συνέλαβαν τον 60χρονο δράστη.

Σημειώνεται ότι ο δράστης μένει μόνιμα στην Κοινότητα ενώ ο αδελφός του στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο αδέλφια είχαν κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.