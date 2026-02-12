Ασπρόπυργος: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο καπό αυτοκινήτου – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο άνδρες στον Ασπρόπυργο για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της, οι δράστες είχαν κρύψει τις παράνομες ουσίες στο καπό του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (12/02), η Υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν στον Ασπρόπυργο δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εγκληματική τους δράση πιστοποιήθηκε έπειτα από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών της αστυνομίας.

Στο καπό του αυτοκινήτου τους, οι δύο συλληφθέντες είχαν κρυμμένες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 323,4 γραμμαρίων, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονική ζυγαριάς ακριβείας.

Στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες.