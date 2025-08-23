Ασπρόπυργος: Άγρια επίθεση σε υπαλλήλους καθαριότητας – «Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι», δήλωσε ο οδηγός

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν τρεις υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου, όταν δέχθηκαν ξαφνική και άγρια επίθεση από αγνώστους κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Γκοριτσά, το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25).

Σύμφωνα με την τηλεόραση του STAR, οι δράστες κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, έβαλαν το απορριμματοφόρο στο δρόμο και ξυλοκόπησαν τους εργαζόμενους. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με σπασμένο σαγόνι και αιματώματα στο κεφάλι, ενώ τραυματίστηκαν και οι δύο συνάδελφοί του.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι», περιέγραψε ένας από τους εργαζόμενους, ενώ ο οδηγός ανέφερε: «Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι. Μέσα σε πέντε λεπτά με έβαλαν κάτω και έφυγαν».

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην περιοχή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα και τα στοιχεία των δραστών.