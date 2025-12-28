Αρτέμιδα: Θρίλερ με την εξαφάνιση 8χρονου – Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”

Η αγωνία για τον 8χρονο Μπουτσικάρη Ανδριάνο από την Αρτέμιδα Αττικής κορυφώνεται καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το “Χαμόγελου του Παιδιού”, ο ανήλικος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ωστόσο πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert, λόγω λήξης του 48ωρου.

«Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση του ανήλικου είχε ενεργοποιηθεί στις 26/12/2025, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Μπουτσικάρης Ανδριάνο έχει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά.

Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος.

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.