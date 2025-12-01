Αρτέμιδα: Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ εντοπίστηκε στο αίμα του 29χρονου οδηγού που έσπειρε τον θάνατο – Τι αποκάλυψε στους αστυνομικούς

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα που στοίχισε τη ζωή σε ένα 24χρονο παιδί, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους τη στιγμή που έβγαζαν πράγματα από το πορτ μπαγκάζ.

Σύμφωνα με το MEGA και τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου έδειξαν υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του.

Την ίδια ώρα δημιουργούνται νέα ερωτήματα καθώς το αρχικό αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος τον έδειξε αρνητικό σε κατανάλωση αλκοόλ, ενώ, οι αιματολογικές έβγαλαν διαφορετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, αλλά όχι αλκοόλ, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Πλούσιο» το ποινικό παρελθόν του 29χρονου οδηγού που σκότωσε τον 24χρονο

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA ο 29χρονος είχε συλληφθεί το 2015 στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το ίδιο έτος είχε πιαστεί για κλοπές στην Αγία Παρασκευή.

Το 2017 είχε συλληφθεί στην Αρτέμιδα για διακίνηση μικροποσότητας κάνναβης, στην Πέλλα το 2022 για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσων υπολογιστών, ενώ το ίδιο έτος είχε συλληφθεί στην Αρτέμιδα για κατοχή ναρκωτικών και το 2020 στην Βραυρώνα για τροχαίο με τραυματισμό του ίδιου και σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού του.

Στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του

O άτυχος νεαρός βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειας του, ενώ η κοπέλα του, 21 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι. Η μητέρα και η αδερφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Λούτσα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 24χρονου – “Δεν έχω καταλάβει ακόμη τι έχει συμβεί, ένας άγγελος έφυγε”

Μία οικογένεια βρίσκεται σε πένθος μετά το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου (29/11) που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 24χρονος.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού μίλησε στο Star για το πως έμαθε τα κακά μαντάτα καθώς ο γιος του παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ακαριαία την ώρα που άδειαζε το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες ο 29χρονος οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο μέσα στον αστικό ιστό, παρέσυρε τον νεαρό μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του.

«Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, επειδή έλειπα, ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει», είπε αρχικά ο πατέρας.

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του πήρε εξιτήριο, είναι σε χάλια κατάσταση, και η κόρη του το ίδιο, δεν μπορεί να κουνηθεί.

«Ψυχολογικά είναι όλοι χάλια. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης, έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο», είπε ο πατέρας του.

«Δεν έμαθα τίποτα, ένας έπεσε πάνω στα παιδιά μου», ανέφερε σχετικά με το τι ξέρει σχετικά με το περιστατικό.

Όσον αφορά αν η οικογένεια του 29χρονου θύτη, και αν επικοινώνησαν να ζητήσουν συγγνώμη, ανέφερε: «Ποιος να πάρει; Ποιος να πάρει; Και ψάχτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν». Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.