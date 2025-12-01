Τροχαίο στη Λούτσα: Σοβαρά τραυματισμένη στη ΜΕΘ η κοπέλα του 24χρονου – Στον εισαγγελέα σήμερα ο 29χρονος οδηγός

Στην Εισαγγελία αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και προκάλεσε τον τραυματισμό της μητέρας, της αδελφής του και της συντρόφου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει να είναι αυτές της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και επικίνδυνης οδήγησης.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του. Η νεαρή γυναίκα, 21 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και χθες το βράδυ υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ για την αποκατάσταση ανοιχτού κατάγματος στην κνήμη. Παραμένει στη ΜΕΘ με τραύματα και στο κεφάλι, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που μίλησε στον ΑΝΤ1, ο 29χρονος φάνηκε να μην είχε καταλάβει ότι είχε προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα, καθώς το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να δει αν είχε πάθει ζημιά το όχημά του.

Παρελθόν με χρήση ναρκωτικών

Από τον 29χρονο λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020.

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.