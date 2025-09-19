Αρτέμιδα: Άγνωστοι μαχαίρωσαν 60χρονο στο πόδι – Τον μετέφεραν δύο άτομα σε φαρμακείο

Ένα τρομακτικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (18/9) όταν ένας άνδρας περίπου 60 ετών στην Αρτέμιδα μαχαιρώθηκε από αγνώστους στο πόδι.

Ειδικότερα, ο 60χρονος μεταφέρθηκε από δύο άτομα σε φαρμακείο επί της οδού Αρτέμιδας με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο κοντά στον αστράγαλο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κάποιος πέρασε και τον χτύπησε έξω από το σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο “Γεννηματάς” με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν ήταν ληστεία. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Αρτέμιδας με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.