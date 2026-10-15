Άρτα: Προσήχθη γιατρός που κατηγορείται για “φακελάκι”
Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ
Στην προσαγωγή γιατρού του νοσοκομείου Άρτας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς κατηγορείται για χρηματισμό.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος:
“Γιατρός του νοσοκομείου της Αρτας προσηχθει απο αστυνομικούς της ασφαλειας Άρτας στην αστυνομία με κατηγορία φερομενο χρηματισμό. Ο γιατρος βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης. Αν αποδειχθεί η κατηγορία να απολυθεί απο το σύστημα Υγείας ΧΘΕΣ”.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις