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ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που κατηγορείται για “φακελάκι”

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που κατηγορείται για “φακελάκι”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:33

Στην προσαγωγή γιατρού του νοσοκομείου Άρτας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς κατηγορείται για χρηματισμό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος:

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“Γιατρός του νοσοκομείου της Αρτας προσηχθει απο αστυνομικούς της ασφαλειας Άρτας στην αστυνομία με κατηγορία φερομενο χρηματισμό. Ο γιατρος βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης. Αν αποδειχθεί η κατηγορία να απολυθεί απο το σύστημα Υγείας ΧΘΕΣ”.

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