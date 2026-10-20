Άρτα: Νήπιο 3,5 ετών βρέθηκε μόνο του σε πεζοδρόμιο – Συνελήφθησαν παππούς και πατέρας

Σε πεζοδρόμιο της Άρτας εντοπίστηκε να περιφέρεται ένα νήπιο 3,5 ετών, με την αστυνομία να προχωράει στη σύλληψη του παππού και του πατέρα του.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το νήπιο εντόπισε διερχόμενη γυναίκα και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το παιδί μόνο του.

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Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο παππούς του νηπίου. Όπως προέκυψε, η προσοχή του είχε διαφύγει, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί χωρίς επίβλεψη στον δρόμο.

Ο παππούς συνελήφθη για έκθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος παρουσιάστηκε στη συνέχεια αυτοβούλως στην αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.