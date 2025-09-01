Άρπαξε κινητό μέσα από βαν στο κέντρο της Αθήνας (Βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, με έναν άνδρα να αρπάζει κινητό τηλέφωνο από βαν μεταφορών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις οδούς Σόλωνος και Χαρ. Τρικούπη, με τον δράστη να εκμεταλλεύεται την απουσία του εργαζομένου που μετέφερε φορτίο, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τη λεία του.

Το χρονικό της κλοπής στην Αθήνα

Το ΣΚΑΪ έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από την κλοπή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του βαν κατέβηκε από το όχημα του και πήγε στη πίσω πλευρά του οχήματος ώστε να μεταφέρει κάποιο δέμα για να το αφήσει σε κοντινό κατάστημα.

Ωστόσο, ένας ακόμη άνδρας πλησίασε το βαν, προσποιούμενος ότι μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ στην πραγματικότητα υπολόγιζε πόση ώρα θα λείψει ο οδηγός του βαν. Όταν ο δράστης κατάλαβε ότι δεν βρίσκεται ο οδηγός στο πεδίο του, και άνοιξε την πόρτα του οχήματος, κλέβοντας το κινητό του εργαζόμενου, το οποίο είχε αφήσει μέσα στο όχημα.

Δείτε το βίντεο