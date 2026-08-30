Βραυρώνα: Σε μόλις 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Μέσα σε μόλις 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στη Βραυρώνα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 09:30, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

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Στο σημείο επιχείρησαν:

40 πυροσβέστες .

. Δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ .

. 11 πυροσβεστικά οχήματα .

. Δύο ελικόπτερα.

Το έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Συνεχής επιτήρηση της περιοχής με drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η επιτήρηση επέτρεπε στις δυνάμεις να παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να εντοπίζουν πιθανές ενεργές εστίες.

Η Ανατολική Αττική βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.