Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι συγγενείς των θυμάτων – Ζητούν έρευνα σχετικά με τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς της φονικής πυρκαγιάς και οι συγγενείς βρέθηκαν στον Άρειο Πάγο σήμερα (20/7) ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση της διερεύνησης στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη.

Η αναφορά ,όπως επισημαίνεται από την πλευρά του Συλλόγου που έχει την πρωτοβουλία για την δικαστική αυτή κινηση συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

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Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε ύστερα από σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης.

Στην αναφορά περιλαμβάνεται επίσης αίτημα για διερεύνηση των διαδικασιών ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, καθώς και για αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η πρόεδρος του Συλλόγου δήλωσε: «Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμη ότι με την αναφορά του ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επισημαίνει, τέλος, ότι θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.