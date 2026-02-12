ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

Στις 22:00 θα κλείνουν εφεξής τα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, πέριξ του campus και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε χθες από τις πρυτανικές αρχές προς τους κοσμήτορες και τους προέδρους των σχολών, οι θύρες του Ιδρύματος θα κλείνουν καθημερινά στις 22:00, ενώ δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που δεν έχουν αμιγώς εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η απόφαση τίθεται σε ισχύ για μεταβατικό διάστημα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με το πάρτι που διοργανώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το περασμένο Σάββατο και διαπιστωθούν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια.