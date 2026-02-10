Πρυτανεία ΑΠΘ: “Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας – Εκτός πανεπιστημιακού campus τα επεισόδια”

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου, σχετικά με τα επεισόδια του Σαββάτου 7/2.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Δευτέρα 9/2, σε ανακοίνωσή τoυς οι πρυτανικές Αρχές δήλωσαν πως «Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια».

Όπως είχαν ενημερώσει, επίσης, βρισκόταν σε εξέλιξη «η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» από την οποία προέκυψε και η επίσημη αναφορά που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη (10/2).

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους» δήλωσαν.

Επίσης, χθες Δευτέρα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη, δίνοντας εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.

Επίσης, θα ερευνηθεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του ΑΠΘ κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να υπενθυμίσουμε ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του πανεπιστημίου, με πάνω από 300 προσαγωγές και τραυματισμό ενός αστυνομικού.