Αποτάχθηκε ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του από την ΕΛΑΣ – Κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους

O αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για κακοποίηση και βιασμό των ανήλικων παιδιών τους, αποτάχθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται τις φυλακές Τρίπολης, όσο και η σύζυγός του, επίσης κρατούμενη, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΑΣ, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Οι δυο τους κατηγορούνται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ειδικά, ο 46χρονος αστυνομικός αντιμετωπίζει συνολικά 12 βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών: βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.