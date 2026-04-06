Αποκλειστικό DEBATER: Σοκ από αυτοκτονία άνδρα στο Νέο Φάληρο – Κρεμάστηκε με σχοινί

Αδιανόητη τραγωδία με αυτοκτονία ατόμου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Νέο Φάληρο.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, οι γονείς του άνδρα ηλικίας 30 περίπου ετών, τον εντόπισαν νεκρό δια απαγχονισμού μέσα στο σπίτι του.

Τον επισκέφθηκαν καθώς ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικοί από το τμήμα Καμινίων Νέου Φαλήρου που ανέλαβαν την προανάκριση της υπόθεσης, ενώ σε σοκ βρίσκονται οι περίοικοι και οι γείτονες του θύματος.