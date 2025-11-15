Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος που εξαπάτησε τον Σπύρο Μαρτίκα – “Θα πει αυτή είναι δική μου πλάκα χρυσού”

Την ξεκάθαρη εμπλοκή του κυκλώματος, με φερόμενο αρχηγό 53χρονο απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό 51χρονο πασίγνωστο επιχειρηματία στην εξαπάτηση και τη σκηνοθετημένη ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα, φαίνεται να μαρτυρούν τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Μάλιστα, σε μία απ’ αυτές ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να λέει σε άλλο μέλος του κυκλώματος: «ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου (σ.σ. χρυσού), θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει». Ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε την πρώτη καταγγελία στις 24 Μαΐου αναφέροντας ότι ένα χρόνο νωρίτερα, είχε συναντήσει τους ανθρώπους που τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», είχε πάει σε σουίτα ξενοδοχείου που ανήκει σε καζίνο, όπου συνάντησε τέσσερα μέλη του κυκλώματος (ανάμεσά τους τον γνωστό επιχειρηματία και τον απότακτο αστυνομικό που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης).

Εκεί του εξήγησαν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά σε τυχερά παιχνίδια του καζίνο και τη Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους μαζί με μία βέβαιη απόδοση ύψους άνω του 10%. Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και πολλές χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις επενδύσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 720.000 ευρώ για να τα «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της σκηνοθετημένης ληστείας.