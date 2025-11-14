Σπύρος Μαρτίκας για κύκλωμα με απάτες: «Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν – Θέλω να ξεβρωμίσει ο τόπος»

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές με υποσχέσεις για «σίγουρες» αποδόσεις 20% τον μήνα μέσω καζίνο, μετά τη σύλληψη επιχειρηματία την Πέμπτη (13/11/2025).

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ προχώρησε ακόμη και σε βαρύτατο υπαινιγμό περί εμπλοκής του συλληφθέντος στον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

Μιλώντας στο Live News, ο Σπύρος Μαρτίκας περιέγραψε τη δράση της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό της ζημιάς είναι «πολύ μεγαλύτερο» από ό,τι έχει γίνει γνωστό: «Οι εγκληματίες πρέπει να ηρεμήσουν. Ο Κορυδαλλός δεν τους χωράει. Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Θέλω να ξεβρωμίσει ο τόπος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως εύπορος και καλά δικτυωμένος, αξιοποιώντας τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και την παρουσία του δίπλα σε γνωστά πρόσωπα.

«Ήταν στην οργάνωση των ΑΧΕΠΑ και κατάφερνε να προσεγγίζει επωνύμους. Έπαιρνε φωτογραφίες με γνωστούς ανθρώπους και παρουσιαζόταν ως ισχυρός οικονομικά. Με είχε προσεγγίσει για να διαφημίσει τα καταστήματά του, φέρνοντας μαζί του πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά και συνοδευόμενος από μπράβο», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το κύκλωμα έστηνε την απάτη μέσα από σουίτα στο καζίνο Λουτρακίου, όπου παρουσίαζε δήθεν υψηλές αποδόσεις μέσω παικτών που κέρδιζαν μεγάλα ποσά. «Έφερνε πελάτες και επενδυτές, χρησιμοποιώντας το όνομα δικηγόρου και κουμπάρου του.

Το καζίνο δεν γνώριζε τίποτα. Εκείνος αξιοποιούσε την εικόνα των κερδών για να παραπλανήσει κόσμο. Έδινε φαινομενικά χρήματα σε άτομα που ζούσαν στο καζίνο και έστηνε ολόκληρο σκηνικό επιτυχίας».

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, τα διαμάντια που προσφέρονταν ως μέρος των υποτιθέμενων επενδύσεων εξαργυρώνονταν μαζί με τα θύματα σε γνωστό ενεχυροδανειστή, ενώ ο συνεργός του παρουσιαζόταν ως δήθεν διευθυντής του καζίνο.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μια καλοστημένη και αδίστακτη απάτη, με θύματα εύπορους επιχειρηματίες, εξάρθρωσε η αστυνομία, φέρνοντας στο φως τη δράση μιας εγκληματικής ομάδας που επί δύο χρόνια αποσπούσε τεράστια χρηματικά ποσά με το πρόσχημα «επενδύσεων» υψηλής απόδοσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και γνωστός επιχειρηματίας με δραστηριότητα σε χώρους μασάζ και ευεξίας, φέρονται να έπειθαν τα θύματά τους ότι συμμετέχουν σε δήθεν επενδυτικό σχήμα συνδεδεμένο με το καζίνο Λουτρακίου, υποσχόμενοι εξωπραγματικά κέρδη 10% έως 20% τον μήνα.

Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη

Οι απατεώνες είχαν συγκεκριμένες μεθόδους εξαπάτησης και οργάνωναν συναντήσεις σε πολυτελείς σουίτες, επιδεικνύοντας δεσμίδες μετρητών, λίρες και ράβδους χρυσού αμφιβόλου γνησιότητας, ενώ ένα μέλος παρουσιαζόταν ως «ανώτερο στέλεχος» του καζίνο για να ενισχύσει την αξιοπιστία της απάτης.

Όταν κάποιο από τα θύματα τολμούσε να ζητήσει πίσω τα χρήματα του, οι «επενδυτές» μετατρέπονταν σε τραμπούκους, απειλές, ξυλοδαρμοί, ακόμη και σκηνοθετημένη σύλληψη ενός εκ των κατηγορούμενων χρησιμοποιήθηκαν για να κάμψουν κάθε αντίσταση.

Στις συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αττική, Πάτρα και Λουτράκι, οι αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 39.000 ευρώ, εκατοντάδες λίρες και διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας, πλαστές επιταγές και πολυτελή οχήματα.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

6 κινητά τηλέφωνα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».