Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται σήμερα μετά από 7 χρόνια κάθειρξης – Θα ανακοινώσει την κάθοδό του στις εκλογές

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού, μετά από σχεδόν επτά χρόνια κάθειρξης για την συμμετοχή του στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι.

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Όσον αφορά το ενδεχόμενο ο Ηλία Κασιδιάρης να κατέβει στις προσεχείς εθνικές εκλογές η δικηγόρος του ανέφερε ότι:

«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.