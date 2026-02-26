Αποχώρησε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας – Κατευθύνεται προς την διώρυγα του Σουέζ (βίντεο)

Αποχώρησε από την Σούδα το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» μετά από παραμονή τεσσάρων ημερών με σκοπό για να ανεφοδιαστεί, ενώ φήμες αναφέρουν ότι θα κατευθυνθεί προς της Αραβική θάλασσα όπου ήδη σημαντικές δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται εκεί με σκοπό να ασκήσουν πίεση το Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε στη Σούδα το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας και αναμενόταν να μείνει για ανεφοδιασμό για 4 ημέρες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τον Περσικό κόλπο και το Ιράν.

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν το τεράστιο πλοίο στον κόλπο της Σούδας. Με τη βοήθεια ρυμουλκών το πελώριο σκάφος αποκολλήθηκε από την προβλήτα Κ14 και αναχώρησε λίγο μετά τις 9.30 για την ανατολική Μεσόγειο.

Το αεροπλανοφόρο διέσχισε τα 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η παρουσία του στη βάση της Σούδας, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό διήρκησε για 4 ημέρες, και έγινε με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Η ναυπήγησή του έγινε το 2009 και η καθέλκυση του το 2013. Εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου του 2017 και έχει πλήρωμα 4.500 άτομα. Το μήκος του είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων, ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει αρκετά μεγάλο αριθμό των δυνάμεων τους προς την Μέση Ανατολή καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (19/02) στον εαυτό του και εμμέσως στο Ιράν, διορία περίπου 10 ημερών για να κλειστεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμα.

Μετά την ενδιάμεση στάση στη Σούδα, το αεροπλανοφόρο απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Περσικού κόλπου, εάν πράγματι προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ.