Ντόναλντ Τραμπ: Προθεσμία 10 ημερών σε Ιράν – «Συμφωνία ή άσχημα τα πράγματα»

Την εναρκτήρια συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος Συμβουλίου Ειρήνης άνοιξε με ομιλία του το απόγευμα της Πέμπτής (19/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Καλωσορίζοντας τους ηγέτες των χωρών – ιδρυτικών μελών, ο πρόεδρος Τραμπ εκκίνησε τις διαδικασίες με επίκεντρο την “επόμενη μέρα” στην Γάζα. Ο αφοπλισμός της Χαμάς, το μέγεθος του ταμείου ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα και η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα τεθούν επί τάπητος.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στο Ιράν λέγοντας πως θα «πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία», γιατί αλλιώς «κακά πράγματα θα συμβούν.

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδριάζει για πρώτη φορά.

«Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο «Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμή του, μετά από πρόταση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Τι θα συζητηθεί

Το κύριο θέμα συζήτησης σήμερα θα είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον αιματηρό πόλεμο με το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν πως θα διαθέσουν 5 δισ. δολάρια από τα κράτη-μέλη για τον σκοπό αυτό.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται επίσης να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ.

Στο σχέδιο προβλέπεται σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφοπλισμός της Χαμάς και δημιουργία μιας τεχνοκρατικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Οι μεγάλες απουσίες

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει επίσημα 50 χώρες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, με 35 ηγέτες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, 26 χώρες έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση και έχουν οριστεί ως ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου. Τουλάχιστον 14 χώρες έχουν απορρίψει την πρόσκληση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω ανησυχιών σχετικά με το καταστατικό του, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να απορρίπτει την πρόσκληση των ΗΠΑ.

Και οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, έχουν απορρίψει την πρόσκληση, όπως και ο Πάπας Λέων.

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΕ στέλνει την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, ως παρατηρήτρια στη συνάντηση. Αν και η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στο συμβούλιο ως μέλος, δύο κράτη-μέλη του μπλοκ — η Ουγγαρία και η Βουλγαρία — έχουν προσχωρήσει.

Το Κόσοβο και η Αλβανία έχουν επίσης προσχωρήσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου και θα παραστούν, ενώ η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία θα στείλουν εκπροσώπους ως «παρατηρητές».

Από την άλλη, αρκετές σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από το Ισραήλ, θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ.

Οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, ήταν από τα πρώτα αραβικά κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν τον περασμένο μήνα, ενώ ακολούθησε και η Αίγυπτος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, δηλώνοντας πως δεσμεύονται να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Τέλος, προσχώρησε και το Κουβέιτ. Όλες αυτές οι χώρες στέλνουν αντιπροσωπείες στη συνάντηση.

Εκτός από τον Τραμπ, το «παρών» στο Συμβούλιο θα δώσουν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ύπατος εκπρόσωπος Νικολάι Μλάντενοφ, ο οποίος είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής.