Εντυπωσιακό σόου στην Ουάσινγκτον για την 4η Ιουλίου με 850.000 πυροτεχνήματα – Ολοταχώς για ρεκόρ Γκίνες (βίντεο+φωτογραφίες)

Με ένα σόου πυροτεχνημάτων διάρκειας 40 λεπτών στον ουρανό της Ουάσινγκτον γιορτάστηκαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί.

Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.

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Happy 250th birthday, America. 🇺🇸 pic.twitter.com/H5q1S9QHCv— National Mall NPS (@NationalMallNPS) July 5, 2026

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.

PARTY IN THE USA.



Best fireworks show, EVER. pic.twitter.com/2ninRjaK4y July 5, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

The largest firework show in U.S. history for America’s 250th birthday!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/Id0oyS8uLN— Margo Martin (@MargoMartin47) July 5, 2026

Largest fireworks display in our nations history celebrating #America250 Independence on 4th of July 2026 in Washington DC 🇺🇸 @Freedom250 #America pic.twitter.com/pOh0jTu9v3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 5, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναδείξει ιδιαίτερα τη συμμετοχή του στους φετινούς εορτασμούς της Ουάσινγκτον, σχολίασε με ενθουσιασμό το θέαμα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, ΠΟΤΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

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The Macy’s Fourth of July fireworks spectacular lit up the New York City sky as thousands of spectators gathered to watch the stunning show. pic.twitter.com/w5OmvV2Yl1 — CBS News (@CBSNews) July 5, 2026

Το κόστος της διοργάνωσης είχε εκτιμηθεί περίπου στις 850.000 δολάρια, με την Ουάσινγκτον να ζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της.



