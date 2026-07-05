Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Εντυπωσιακό σόου στην Ουάσινγκτον για την 4η Ιουλίου με 850.000 πυροτεχνήματα – Ολοταχώς για ρεκόρ Γκίνες (βίντεο+φωτογραφίες)

Η νύχτα έγινε μέρα για τον εορτασμό των 250 χρόνων ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Εντυπωσιακό σόου στην Ουάσινγκτον για την 4η Ιουλίου με 850.000 πυροτεχνήματα – Ολοταχώς για ρεκόρ Γκίνες (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Με ένα σόου πυροτεχνημάτων διάρκειας 40 λεπτών στον ουρανό της Ουάσινγκτον γιορτάστηκαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί.

Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναδείξει ιδιαίτερα τη συμμετοχή του στους φετινούς εορτασμούς της Ουάσινγκτον, σχολίασε με ενθουσιασμό το θέαμα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Φωτογραφία

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, ΠΟΤΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστος της διοργάνωσης είχε εκτιμηθεί περίπου στις 850.000 δολάρια, με την Ουάσινγκτον να ζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ