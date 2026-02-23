Στην Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, «Gerald R. Ford» με μήκος 333 μέτρα – Δείτε βίντεο

Στην Σούδα κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2), το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του είδους στον κόσμο.

Η άφιξη του στην Κρήτη αφορά την προγραμματισμένη παρουσία του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Ο κατάπλους του Gerald Ford στη Σούδα θα είναι σύντομος καθώς είναι πολύ πιθανό να αναχωρήσει την Τρίτη ή Τετάρτη.

Η ναυπήγησή του έγινε το 2009 και η καθέλκυση του το 2013. Εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου του 2017 και έχει πλήρωμα 4.500 άτομα. Το μήκος του είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων, ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων. The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece.



Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν την απογείωση αεροσκαφών και τη φόρτωση όπλων ταχύτερα από ποτέ άλλοτε.

Να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει αρκετά μεγάλο αριθμό των δυνάμεων τους προς την Μέση Ανατολή καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (19/02) στον εαυτό του και εμμέσως στο Ιράν, διορία περίπου 10 ημερών για να κλειστεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμα της Τεχεράνης, όμως παράλληλα «πνίγει» την Ισλαμική Δημοκρατία με δεύτερο αεροπλανοφόρο και με αξιοσημείωτες αεροναυτικές δυνάμεις.