Απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού στο Αγρίνιο – Τι ισχυρίζονται οι συγγενείς του 17χρονου, οι δράστες έφτασαν με ταξί και έσυραν έξω από το μαγαζί τον νεαρό

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο την περασμένη Παρασκευή (26/12) όταν 4 άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους ξυλοκόπησαν έναν ανήλικο.

Το άγριο περιστατικό βίας σημειώθηκε στην περιοχή Ματαράγκα, με έναν 17χρονο να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς κουκουλοφόρους σε κέντρο διασκέδασης. Ο ανήλικος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ενώ ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, ξαφνικά η ομάδα των νεαρών κατέφθασε με ταξί από το Αγρίνιο στο σημείο.

Μπήκαν στο χώρο με κουκούλες, έβγαλαν τον 17χρονο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ασταμάτητα. Μάλιστα, φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Από το περιβάλλον του νεαρού τονίζεται ότι η αφορμή είναι εντελώς ασήμαντη και ακατανόητη, καθότι οφείλεται σε παρεξήγηση.