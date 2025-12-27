Αγρίνιο: Κουκουλοφόροι γρονθοκόπησαν 17χρονο και τον απείλησαν με μαχαίρι – Ταυτοποιήθηκε ένα άτομο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένα 17χρονος στην περιοχή του Αγρινίου το βράδυ της Παρασκευής (26.12), έξω από κατάστημα στο χωριό Ματαράγκα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές, από παρέα τεσσάρων κουκουλοφόρων, ενώ φέρεται να δέχθηκε και απειλές με μαχαίρι. Ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ένας από τους δράστες ταυτοποιήθηκε και αναζητείται για να συλληφθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε από ασήμαντη αφορμή.