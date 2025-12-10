Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Αμαλιάδα – 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο, του πήρε πάνω από 8.000 ευρώ

Αγόρασε κονσόλα και 9 παιχνίδια

Απίστευτο περιστατικό στην Αμαλιάδα – 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο, του πήρε πάνω από 8.000 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Αμαλίαδα όταν ένας 14χρονος μέσω εκφοβισμού ότι θα δείρει 12χρονο απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τα 8.000 ευρώ μέσα σε ένα μήνα.

Ειδικότερα, ο 14χρονος απειλούσε και εκβίαζε τον 12χρονο ότι αν δεν του δώσει χρήματα θα τον ξυλοκοπήσει. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονεών του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 14χρονος μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου είχε αποσπάσει από τον ανήλικο 8.250 ευρώ και είχε αγοράσει μία κονσόλα PlayStation και εννιά παιχνίδια όπως είπε στην κατάθεση της η μητέρα του δωδεκάχρονου.

Μετά την καταγγελία άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπου εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες. Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

