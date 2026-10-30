Έκρηξη στην Πλάκα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τους κλέφτες χαλκού – Ξήλωσαν σωληνώσεις και προκάλεσαν διαρροή αερίου

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες πέρασε το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου η αστυνομία για την φονική έκρηξη στην Πλάκα, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιων εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες, μετά την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποδείχθηκε πως έκλεψαν σωληνώσεις χαλκού από την μοιραία πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή και στη συνέχεια έκρηξη.

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Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο, καταγράφουν την δράση τους, λίγες ώρες πριν την φονική έκρηξη στην Πλάκα, στις 21 Σεπτεμβρίου, με τους έξι νεκρούς.

Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, οι δράστες (2 Έλληνες και ένας Αλβανός) ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, πλησιάζουν το κτίριο, στις 2 τα ξημερώματα. Έχουν ήδη ξηλώσει τον σωλήνα χαλκού, τον έχουν τοποθετήσει σε καρότσι και στη συνέχεια απομακρύνονται, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά για να διαπιστώσουν αν έχουν γίνει αντιληπτοί από περαστικούς.

Μετά την κλοπή του σωλήνα, ξεκίνησε και η σταδιακή διαρροή του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα το πρωί της ίδιας ημέρας να σημειωθεί η έκρηξη και να χάσουν τη ζωή τους τα δύο ζευγάρια Αμερικανών και οι δύο ηλικιωμένοι.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Οι 3 συλληφθέντες φαίνεται να είχαν μετατρέψει σε «επάγγελμα» την κλοπή χαλκού. Την ίδια ημέρα φέρονται να είχαν «χτυπήσει» και άλλους χώρους από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Ιωάννη, στον Νέο Κόσμο.

Ο 34χρονος, έχει συλληφθεί πάνω από 20 φορές και οι άλλοι πάνω από 15 φορές για σειρά αδικημάτων όπως κλοπές, ληστείες, όπλα και ναρκωτικά.

Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

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Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Σχετικά με τις έρευνες, το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ, αποδεικνύει πως η έκρηξη φαίνεται να καταγράφεται σχεδόν ταυτόχρονα στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ συνέλεξαν το ρολόι και προχώρησαν σε ανασύνθεση του χώρου, εντοπίζοντας φωτογραφία με την εικόνα του ρολογιού πριν την έκρηξη.

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Στη συνέχεια το τμήμα του σωλήνα που εντόπισαν να έχει σπάσει εστάλη στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τεχνική ανάλυση.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η θραύση αποδίδεται σε μηχανική καταπόνηση, εφελκυσμός δηλαδή, που σημαίνει ότι οι δράστες το τράβηξαν με δύναμη για να το αποκόψουν.

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Στο σημείο αυτό, εκτιμάται ότι υπήρξε η διαρροή του αερίου.

Οι ειδικοί εκτιμούν, επίσης, ότι το χρονικό διάστημα των περίπου πεντέμισι ωρών μεταξύ της εισόδου των φερόμενων ως δραστών στο κτίριο και της έκρηξης ήταν επαρκές για τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου στον κλειστό χώρο του κλιμακοστασίου και στους υπόλοιπους χώρους.