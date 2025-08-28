Απεργία 28 Αυγούστου: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα (φωτογραφίες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ στο σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο, των δημοσίων υπαλλήλων.

Στη απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι και Γιατροί Δημοσίων Νοσοκομείων, ενώ κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις, καθώς κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η Στάση Εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονται σε πολλές πόλεις της χώρας.