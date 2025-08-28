Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα (φωτογραφίες)

Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο

Απεργία 28 Αυγούστου: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα (φωτογραφίες)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ στο σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο, των δημοσίων υπαλλήλων.

Στη απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι και Γιατροί Δημοσίων Νοσοκομείων, ενώ κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις, καθώς κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η Στάση Εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ