Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι κατεβάζουν “ρολά” – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

“Ρολά” κατεβάζει σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου το Δημόσιο λόγω της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή το νέο εργατικό νομοσχέδιο.

Για τις 10 π.μ. έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Αθήνα καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην Παλιά Βουλή, από όπου θα ξεκινήσει πορεία προς το Σύνταγμα.

Στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργίασυμμετέχουν όλες οι ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), εκπαιδευτικοί (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), υγειονομικοί (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ) κ.λπ.

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Από την απεργία δεν επηρεάζονται τα ΜΜΜ, με τα λεωφορεία, το Μετρό, τον Ηλεκτρικό και το τραμ να κινούνται κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία.

Αρχικά η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αναγγείλει ότι θα συμμετάσχει με τετράωρη στάση εργασίας από τις 9:30 έως 13:30, τελικά η κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο και δεν θα πραγματοποιηθεί. Έτσι και οι πτήσεις για εσωτερικό και εξωτερικό εκτελούνται κανονικά.