Απέδρασε Αιγύπτιος κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων – Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου όταν κρατούμενος διέφυγε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Πλάνα του «STAR» δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τον δραπέτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δραπέτης είναι 20 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής και ήταν κρατούμενος στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, για διοικητική απέλαση γιατί είχαν λήξει τα χαρτιά του.

Ο άνδρας δραπέτευσε περίπου στις δύο το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τον κατέβαζαν από την αστυνομική “κλούβα”, μαζί με άλλους κρατούμενους, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.