Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Απέδρασε Αιγύπτιος κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων – Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν

Είχαν λήξει τα χαρτιά του και θα οδηγούνταν σε απέλαση

Απέδρασε Αιγύπτιος κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων – Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 15:46

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου όταν κρατούμενος διέφυγε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Πλάνα του «STAR» δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τον δραπέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δραπέτης είναι 20 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής και ήταν κρατούμενος στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, για διοικητική απέλαση γιατί είχαν λήξει τα χαρτιά του.

Ο άνδρας δραπέτευσε περίπου στις δύο το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τον κατέβαζαν από την αστυνομική “κλούβα”, μαζί με άλλους κρατούμενους, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ