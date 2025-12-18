Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας

Δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών όπου κρατείται

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 25χρονο Πακιστανό, ο οποίος -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- πριν από δέκα μέρες δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών όπου κρατείται, εκτίοντας ποινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι απέδρασε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ