Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη μετά το σοβαρό περιστατικό μέσα σε σχολική αίθουσα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση, ενώ μετά την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα διατάχθηκε η ψυχιατρική εξέτασή του και η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί.

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Κλείδωσε τη δασκάλα και τους μαθητές στην αίθουσα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος εισήλθε κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη δασκάλα.

Ο άνδρας φέρεται να κλείδωσε την πόρτα και στη συνέχεια να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Ακολούθως πλησίασε την 26χρονη εκπαιδευτικό και, σύμφωνα με την καταγγελία, τη φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Δάσκαλοι ξεκλείδωσαν την πόρτα

Τις φωνές και την αναστάτωση αντιλήφθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την πόρτα της αίθουσας και να απεγκλωβίσουν τη δασκάλα και τους μαθητές.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στη σχολική μονάδα και προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου.

Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να εξεταστεί ψυχιατρικά και να μεταφερθεί στο Δαφνί.

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Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Όπως είχε γράψει το DEBATER στο αρχικό ρεπορτάζ για το σοβαρό περιστατικό στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, το υπουργείο Παιδείας κινητοποιήθηκε με εντολή της Σοφίας Ζαχαράκη.

Η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα καταγγέλθηκαν, ενώ δόθηκε εντολή να υποβληθεί αναφορά και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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Παράλληλα, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος του μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ψυχολόγοι στη σχολική κοινότητα

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων.

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Στόχος είναι η υποστήριξη των μαθητών που βρίσκονταν στην αίθουσα, της εκπαιδευτικού, των οικογενειών και συνολικά της σχολικής κοινότητας μετά το περιστατικό.

Η οριστική ποινική αξιολόγηση των πράξεων που αποδίδονται στον 44χρονο ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.