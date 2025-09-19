Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αποφασίστηκε από το Λιμενικό λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια, με εξαίρεση αυτά προς Μαρμάρι.

Δεν θα εκτελεστούν επίσης: Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ” στις 07:30 από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.

Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π” στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει επίσης απαγορευτικό, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.