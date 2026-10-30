Χατζηδάκης στο εργοτάξιο της Ιωαννίνων – Κακαβιάς: «Το οφείλουμε στην Ήπειρο και στην πατρίδα μας»

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέδειξε τη σημασία του οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου και της χώρας συνολικά, κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του έργου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Ιωάννινα.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο που συζητείται εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια και το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πραγματικότητα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

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Αναλυτικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε:

«Ο οδικός άξονας Ιωάννινα προς Κακαβιά είναι ένα μεγάλο έργο, όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά και για την Ελλάδα. Είναι ένα έργο που συζητείται τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κάνει πραγματικότητα.

Εδώ και έναν χρόνο έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι μέσα στο 2029. Συνδέεται με τις δύο βασικές οδικές αρτηρίες που περνούν από εδώ, από την Ήπειρο, την Ιόνια και την Εγνατία Οδό, και θα βοηθήσει σίγουρα στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το οφείλαμε στην Ήπειρο, το οφείλαμε στην πατρίδα μας συνολικά και το κάνουμε».