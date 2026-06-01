Λυκαβηττός: Στιγμές τρόμου για 22χρονη – Άτομο την ακολούθησε και της επιτέθηκε

Στιγμές αγωνίας και τρόμου έζησε 22χρονη γυναίκα στον λόφο του Λυκαβηττό το βράδυ της Κυριακής όταν άγνωστος την ακολούθησε και της επιτέθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ όταν η νεαρή γυναίκα περπατούσε στην περιοχή όπου ένας άνδρας, ο οποίος κινούνταν πίσω της την πλησίασε και την άρπαξε αγκαλιάζοντας την.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 22χρονη αντέδρασε, κατάφερε να τον απωθήσει και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από την πλαγιά του λόφου. Κατά τη φυγή της έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα γόνατα και στους αγκώνες. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός περιοίκου, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και καταδίωξε τον δράστη. Όμως, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, κινούμενος προς την περιοχή των Εξαρχείων.

Ακόμη, εξετάζονται οι περιγραφές που έχουν δοθεί και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας στον Λυκαβηττό.