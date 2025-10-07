Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πως θα κινηθεί η κακοκαιρία

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 7/10 στην Αττική, καθώς σε πολλές περιοχές «άνοιξαν» οι ουρανοί.

Μάλιστα, από την βροχόπτωση δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου.

Να θυμίσουμε, ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί ως την Τετάρτη με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές κάτω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Από την Πέμπτη, προβλέπεται βελτίωση του καιρού και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλοκαιρία και η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα επίπεδα των 23-25 βαθμών.

Κακοκαιρία: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιωτιικά τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.