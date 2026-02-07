Άνω Λιόσια: Σύλληψη 66χρονου για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν χάπια, καραμπίνα και σφαίρες

Στη σύλληψη ενός 66χρονου για όπλα και ναρκωτικά προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Παρασκευής (6/2) στα Άνω Λιόσια.

Ειδικότερα, Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν τον 66χρονο, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων χάπια. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση των νομοθεσιών για όπλα και τα προσωπικά δεδομένα.

Ο κατηγορούμενος κατελήφθη μέσα στο σπίτι του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξω από το σπίτι του 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος προσπάθησε να σταματήσει τους αστυνομικούς προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους με γροθιές και απωθώντας τους. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες του, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, αεροβόλο πιστόλι, κυνηγετική καραμπίνα, 42 φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος 12 cal., κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των 4,5 mm, 9 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού, 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος και συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.