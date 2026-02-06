Άνω Λιόσια: Συνελήφθη οδηγός για διατάραξη κοινής ησυχίας – Είχε εγκαταστήσει ηχεία και ενισχυτές (Εικόνες & Βίντεο)

Επέμβαση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (06.02) για τον εντοπισμό οχήματος που προκαλεί διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός οχήματος, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος (-2-ενισχυτές, -6- ηχεία υψηλής ισχύος και -2- μπαταρίες), το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε ενώ συνελήφθη από Ο.Π.Κ.Ε. ο οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.

Δείτε φωτογραφικό υλικό: