Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Ρόδο, με την κατάσταση που επικρατεί στο νησί να είναι τρομακτική και χαώδης.

Συγκλονίζει η φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Facebook και απεικονίζει 5 άλογα να τρέχουν πανικόβλητα στο Ρόδο, προκειμένου να σωθούν από τις φλόγες που «γλείφουν» το νησί.

Μάλιστα, έχουν εκκενωθεί αρκετοί οικισμοί, όπως επίσης και τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση εκκένωσης σε παραλίες.

