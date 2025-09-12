Αναπληρωτής καθηγητής στην Τήλο διαπίστωσε πως είχε διοριστεί στη Λέρο (βίντεο)

Ο Μιχάλης Πεταβράκης ταξίδεψε μέχρι την Τήλο, καθώς εκεί πίστευε ότι είχε διοριστεί ως αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής. Όταν όμως έφτασε στο σχολείο, διαπίστωσε ότι είχε τοποθετηθεί στη Λέρο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο ίδιος περιγράφει πως η διευθύντρια τον πλησίασε και του ζήτησε συγγνώμη, εξηγώντας ότι η θέση του ήταν στη Λέρο. Έτσι, αναγκάστηκε να πάρει πλοίο και να μεταβεί στο γειτονικό νησί μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πως θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, δήλωσε στον ALPHA πως «είναι ένα θέμα παρανόησης. Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν, τα λάθη όμως διορθώνονται από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».

Οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών με αναπηρία

Η Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου, αναπληρώτρια δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη, αναμένει τον διορισμό της και περιγράφει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει λόγω των κινητικών της προβλημάτων.

Ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να τοποθετηθεί σε σχολείο χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ: «είναι απάνθρωπο το να καθόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και να ζούμε με την αβεβαιότητα του “σε ποιο σχολείο θα είμαστε;”. Στο Κιλκίς πήγαινα κάθε μέρα με ταξί. Κάθε μέρα πλήρωνα 100 ευρώ ταξί. Συνεπώς ο μισθός μου έφευγε στις εννέα με δέκα μετακινήσεις».

Όπως εξήγησε στον ALPHA, όταν επικοινώνησε με το Υπουργείο Παιδείας, η απάντηση που έλαβε ήταν: «εάν δεν μπορείτε να πάτε όπου σας στείλουμε και οι γιατροί θεωρούν ότι είστε ανίκανη παραιτηθείτε».

Ο κ. Παπαδομαρκάκης τόνισε πως «είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και είπα και θα γίνει έργο, ότι θα πρέπει τα σχολεία να έχουν πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και θα πρέπει να δούμε πως θα το πραγματοποιήσουμε».

