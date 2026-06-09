Υπουργείο Εργασίας: 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία σε ΟΤΑ – “Συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προώθηση της πραγματικής ισότητας

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων ΑμεΑ και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού. Για αυτόν τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.

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Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας, στηρίζουμε επιμέρους κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά εργασίας και δημιουργούμε 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το πρόγραμμα απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας.

Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνολικά 3.000 εργαζόμενους από την έναρξη του προγράμματος, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη στελέχωσή τους. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα την προσπάθεια να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες για όλους στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 επιπλέον θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης από εγγεγραμμένα Άτομα με Αναπηρία στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εδώ.