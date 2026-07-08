Ένταση ανάμεσα σε Χατζηβασιλείου και Νταβούτογλου για το Κυπριακό: «Έχουμε εισβολή από το 1974, η Τουρκία να αποδεχθεί την πραγματικότητα»
Τι ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου για το Κυπριακό.
Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 30ού ετήσιου Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου επιχείρησε να παρουσιάσει την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο ως απόρροια του Διεθνούς Δικαίου. Κάπου εκεί αντέδρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
«Πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα» ανέφερε ο Χατζηβασιλείου. «Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία» είπε από την πλευρά του ο Αχμέτ Νταβούτογλου.
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