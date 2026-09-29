Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές: 6.683 νέες προσλήψεις – Στις 5 και 6 Οκτωβρίου η ανάληψη υπηρεσίας

Η νέα φάση περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και προσωπικό για τα Ωνάσεια Σχολεία. Πάνω από 4.000 τοποθετήσεις συνδέονται με την Ειδική Αγωγή.

Αναπληρωτές: 6.683 νέες προσλήψεις – Στις 5 και 6 Οκτωβρίου η ανάληψη υπηρεσίας
EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Στην ανακοίνωση 6.683 νέων προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε την Τρίτη (29/9) το υπουργείο Παιδείας, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς κατανέμονται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται:

  • 2.459 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
  • 1.579 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται:

  • 766 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
  • 971 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.
  • 90 προσλήψεις στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και τρεις στην Ειδική Αγωγή, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι 778 θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

Δομή ή υπηρεσίαΠροσλήψεις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης356
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη – Παράλληλη321
ΚΕΔΑΣΥ68
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στα ΚΕΔΑΣΥ33
Σύνολο778

Το υπουργείο τονίζει ότι πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ τοποθετούνται, μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων, σε δομές και υπηρεσίες για την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θέσεις που δεν καλύφθηκαν λόγω έλλειψης υποψηφίων

Δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων εκπαιδευτικών, από τις οποίες οι 62 αφορούσαν την Ειδική Αγωγή, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διαδικασία για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για 181 επιπλέον θέσεις που είχαν διατεθεί για πρόσληψη.

Επιπλέον, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προσλαμβάνονται 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ταμείο Ανάκαμψης: Υποβλήθηκαν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής για 6,75 δισ. ευρώ – «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ» λέει ο Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταμείο Ανάκαμψης: Υποβλήθηκαν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής για 6,75 δισ. ευρώ – «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ» λέει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή δύο αιτημάτων με 123 ορόσημα και στόχους. Η εκταμίευση των 6,75 δισ. ευρώ προϋποθέτει την αξιολόγησή τους από την Κομισιόν.

ΠΑΣΟΚ για Πατούλη: «Εμπαιγμός» ο έλεγχος μετά τη δημόσια υπεράσπισή του από τον Γεωργιάδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Πατούλη: «Εμπαιγμός» ο έλεγχος μετά τη δημόσια υπεράσπισή του από τον Γεωργιάδη

Η Χαριλάου Τρικούπη επικρίνει την κυβέρνηση για την εποπτεία των ιδιωτικών δομών υγείας και αντιπαραβάλλει τον έλεγχο στην Αρχή Διαφάνειας με προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού.