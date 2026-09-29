Αναπληρωτές: 6.683 νέες προσλήψεις – Στις 5 και 6 Οκτωβρίου η ανάληψη υπηρεσίας

Στην ανακοίνωση 6.683 νέων προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε την Τρίτη (29/9) το υπουργείο Παιδείας, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

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Πώς κατανέμονται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται:

2.459 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 1.579 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται:

766 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 971 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση.

προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση. 90 προσλήψεις στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και τρεις στην Ειδική Αγωγή, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι 778 θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής: Δομή ή υπηρεσία Προσλήψεις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 356 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη – Παράλληλη 321 ΚΕΔΑΣΥ 68 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στα ΚΕΔΑΣΥ 33 Σύνολο 778

Το υπουργείο τονίζει ότι πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ τοποθετούνται, μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων, σε δομές και υπηρεσίες για την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θέσεις που δεν καλύφθηκαν λόγω έλλειψης υποψηφίων

Δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων εκπαιδευτικών, από τις οποίες οι 62 αφορούσαν την Ειδική Αγωγή, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

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Στη διαδικασία για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για 181 επιπλέον θέσεις που είχαν διατεθεί για πρόσληψη.

Επιπλέον, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προσλαμβάνονται 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

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