ΑμεΑ: Αποκλείουν 15χρονη από το σχολείο λόγω έλλειψης σχολικού βοηθού (βίντεο)

Η 15χρονη Αμάντα, που έχει εγκεφαλική παράλυση και σοβαρά κινητικά προβλήματα, κινδυνεύει να μείνει εκτός σχολείου το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, καθώς δεν της έχει οριστεί σχολικός βοηθός.

Η μαθήτρια φοιτά σε γενικό σχολείο της Αθήνας, όπου κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς μαθαίνει ποιος/α θα τη βοηθάει να εξυπηρετηθεί στο σχολείο. Φέτος, η μητέρα της ενημερώθηκε ότι οι θέσεις θα ανοίξουν τον Νοέμβριο.

Όπως εξήγησε η μητέρα της, Ειρήνη Κατσάρα, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες»: «Μου είπαν να την πηγαίνουν τουαλέτα οι καθηγητές». Πρόσθεσε: «Εδώ και 9 χρόνια είχαμε κανονικά ειδικό βοηθητικό προσωπικό από την πρώτη ημέρα. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες και περιμέναμε ότι θα έχουμε ειδικό βοηθητικό προσωπικό μεθαύριο, που ξεκινά το σχολείο. Ενημερώθηκα τυχαία από φίλη που κάνει αυτή τη δουλειά, ότι δεν υπήρχε στον πίνακα των αναπληρωτών της Α΄ φάσης κενό στη γενική εκπαίδευση δευτεροβάθμιας Α Αθήνας. Πήρα την υποδιευθύντρια για να ενημερώσει τη δευτεροβάθμια και της είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη Β’ φάση τον Νοέμβριο».

Η μητέρα κατήγγειλε: «Υποβαθμίζεται η σχολική ζωή της κόρης μου. Είπαν ότι υπάρχει και ο Σύλλογος Διδασκόντων για να λυθεί το θέμα, αλλά δεν γίνεται και για την αξιοπρέπεια του παιδιού να πάει τουαλέτα με κάποιο καθηγητή ή καθηγήτρια. Το θέμα πρέπει να λυθεί».