Αμαλιάδα: Μπούφος προκάλεσε μπλακ άουτ – Η μισή πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι

Η Αμαλιάδα βυθίστηκε στο σκοτάδι το βράδυ της Τετάρτης (05/11), μετά τις 22:00 και αυτό κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκαν άμεσα ώστε να εντοπίσουν το σημείο της βλάβης. Επίσης στην επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.

Όπως μεταδίδει το ilianews.gr, η αιτία του μπλακ άουτ ήταν ένας μπούφος ο οποίος προσπάθησε να καθίσει στα καλώδια ρεύματος, έχοντας στα νύχια του έναν σκαντζόχοιρο. Όμως μάταια αποδείχθηκε η προσπάθεια του, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο δίκτυο και η μισή Αμαλιάδα να μείνει χωρίς ρεύμα για περίπου δύο ώρες.

Αφού εντόπισαν την βλάβη, τα συνεργεία προχώρησαν στην αποκατάσταση, με αποτέλεσμα η ηλεκτροδότηση να επανέλθει σταδιακά στην Αμαλιάδα.