Αλλάζει ο καιρός από αύριο: Βροχές και καταιγίδες για 10 ημέρες – Κορυφώνονται τα φαινόμενα την Πέμπτη (Χάρτες)

Για τις επόμενες 10 ημέρες ο καιρός αναμένεται να είναι με λασποβροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε πρόγνωση του, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Καλλιάνος λέει ότι για το επόμενο δεκαήμερο η χώρα εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας καιρού, διότι θα έρθουν από τα δυτικά διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά και θα φέρουν κατά κύματα βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επηρεαστεί από τα φαινόμενα, ενώ δεν θα λείψει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όπου αυξάνει τη πιθανότητα για λασποβροχές.

Από το βράδυ της Τετάρτης (04/02) ξεκινάει η επιδείνωση στα δυτικά και βορειοδυτικά, ωστόσο η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Πέμπτη, καθώς θα σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, καθώς και θυελλώδεις νοτιάδες έως 8–9 μποφόρ.

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται περιοριστούν τα έντονα φαινόμενα και να γίνουν πιο τοπικά.

Οι θερμοκρασίες δεν θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία καθώς θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τιμές που θα φτάνουν τοπικά ακόμη και του 20-22 βαθμούς Κελσίου. Όμως απαιτείται προσοχή σε περιοχές με ισχυρές καταιγίδες, λόγω κινδύνου για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, έντονους ανέμους και δυσκολίες στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κοντά σε ρέματα και ορεινούς δρόμους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. […]

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι – Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας

Θερμοκρασίες ανά ημέρα:

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, αντιθέτως :

Τετάρτη:

Δυτικά ηπειρωτικά : έως 20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά : 15–18°C

Βόρεια Κρήτη : έως 20°C

Πέμπτη:

Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων & βροχών

Μέγιστες 16–18°C

Παρασκευή:

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Βόρεια Κρήτη : Κοντά στους 20°C

Σάββατο:

Άνοδος της θερμοκρασίας :

Βόρεια Ελλάδα : έως 18°C

Κεντρικά & νότια : 18–20°C, τοπικά 22°C

Βόρεια Κρήτη : 22–24°C

Δωδεκάνησα : έως 20°C

Ως πρός τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν τοπικά τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα:

Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από κορεσμένα εδάφη και ισχυρούς ανέμους.

Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία υπερχείλιση.

Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ειδικά όπου έχουν προηγηθεί έργα σε πρανή ή πλαγιές.

Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Αποφεύγουμε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και Ιρλανδικές διαβάσεις.

Συμπεράσματα:

Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα.

Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο».